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السوداني يطير الى انقرة

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السوداني يطير الى انقرة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتوجّه إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية، للمشاركة في اجتماعات المجلس الأعلى العراقي التركي للتعاون الستراتيجي".


ومن المؤمل ان يصل السوداني الى انقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد مباحثات رسمية مع الرئيس التركي في المجمع الرئاسي، حيث ستتضمن المباحثات مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية بالإضافة الى عقد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، والتوقيع على عدة وثائق لتعزيز التعاون بمختلف المجالات.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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