انت الان تتابع خبر السوداني يطير الى انقرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتوجّه إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية، للمشاركة في اجتماعات المجلس الأعلى العراقي التركي للتعاون الستراتيجي".



ومن المؤمل ان يصل السوداني الى انقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد مباحثات رسمية مع الرئيس التركي في المجمع الرئاسي، حيث ستتضمن المباحثات مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية بالإضافة الى عقد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، والتوقيع على عدة وثائق لتعزيز التعاون بمختلف المجالات.