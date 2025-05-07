انت الان تتابع خبر السوداني وشركة "ميتا" يؤكدان على مد كيبل ضوئي لتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفد شركة " ميتا " المتخصصة في وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء استعراض أوجه تطوير التعاون في مجالات التحوّل الرقمي، والسيادة الرقمية، وأمن الأفراد، وسياسات النشر".

وأكد رئيس الوزراء على "مضيّ الحكومة في جهود الأتمتة والتحوّل الرقمي على جميع مستويات الخدمة، والتطبيقات الحكومية والمصرفية كافة".

وتابع البيان، ان "اللقاء شهد التأكيد على أهمية تنظيم عقد ورش عمل مشتركة للتعاون والتنسيق في إدارة منصّات التواصل، وكذلك قيام الشركة بمدّ كيبل ضوئي عبر الأراضي العراقية لتعزيز وتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت".