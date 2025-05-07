انت الان تتابع خبر البرلمان العربي لـ السومرية: من يرفض وجود الشرع يريد إفشال "قمة بغداد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري، في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك حرصاً على حضور قمة بغداد من الرؤساء والملوك العرب، معتبراً أن عقد اجتماع البرلمان العربي في العاصمة العراقية دليلاً على الرغبة العربي للمشاركة في القمة"، لكنه أشار إلى بعض الأصوات "التي خرجت عن رأي الحكومة وتدفع نحو إفشال القمة".وأضاف، "العراق بلد عربي ومحيطه عربي وعمقه عربي، وانعقاد القمة في بغداد يعطي لها مكانتها الطبيعية والحقيقية، وتسهم بأن يعود العراق رائداً ومحوراً مهماً في المنطقة العربية والاقليمية والدولية".

وأشار الجبوري، إلى أن "السياسة الخارجية من مسؤولية الحكومة وليست السلطة التشريعية، ولا يحق للبرلمان ان يمنع تواجد رئيس هذه الدولة او تلك".

وعلق الجبوري، على رفض بعض الأطراف تواجد الشرع بالعاصمة بغداد، قائلاً: "هذا الرفض غير دستوري وغير قانوني ويؤثر على القمة العربية وعلى تكامل تأثيرها العربي"، معتبراً أن "الأطراف التي ترفض مجيء الشرع هي لا تريد مجيء العرب إلى بغداد وهذا ما لا يقبل به كل العراقيين".

