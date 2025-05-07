انت الان تتابع خبر إجابة "غامض" من الخارجية الامريكية حول استمرار العراق "استيراد الطاقة" من ايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووجه احد الصحفيين سؤالا الى المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس خلال مؤتمر صحفي ترجمته الخليج 365، قائلا: " في 8 مارس/آذار، أنهيتم الإعفاء الذي كان يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران، لكن إيران لا تزال توردها إلى العراق، ما تعليقكم على هذا؟".واجابت المتحدثة باسم الخارجية إنه "في إطار حملة الضغط القصوى، لم يُجدّد الإعفاء للعراق لاستيراد الكهرباء الإيرانية الشهر الماضي، مارس/آذار 2025"، لكنها استدركت: "تتخذ حكومة العراق خطوات لتأمين مصادر بديلة للكهرباء، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق احتجاز الغاز وزيادة الواردات من دول مجاورة أخرى، بعض هذه الجهود تعود بالنفع المباشر على الشركات الأمريكية، بما في ذلك توقيع مذكرات تفاهم مؤخرًا مع عدة شركات أمريكية، وبالطبع، نواصل دعم جميع جهود العراق لإنهاء اعتمادهم على إيران في مجال الطاقة".

ويتضح ان إجابة الخارجية الامريكية "فضفاضة" نوعا ما وليست حاسمة، وهي تعكس نوعا من "التسامح" مع العراق او غض النظر عن استيراد الطاقة، دون اعلان ذلك بشكل رسمي او منح العراق اعفاءً رسميًا، وهو مايشير الى مراعاة واشنطن لعدم تمكن العراق من التخلي عن الطاقة الإيرانية بشكل مباشر لكنها بنفس الوقت لا تريد منحه اعفاءً رسميًا.

