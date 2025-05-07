انت الان تتابع خبر ملفات عدة في لقاء الأعرجي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الأعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللقاء شهد استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لترسيخ السلام وتهدئة الأوضاع في المنطقة والعالم" .وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد أيضا استعراض الشراكة والعلاقات الإستراتيجية العراقية الأمريكية المستندة الى اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين البلدين وسبل تطويرها".

وتابع المكتب، أن "اللقاء تناول بحث جهود البلدين فيما يخص ملف مخيم الهول والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة العراقية، لإعادة رعاياها من المخيم" .

وأكد الأعرجي، أن "الحكومة العراقية ترحب بالمفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكونها تصب في مصلحة استقرار المنطقة والعالم"، مجددا التأكيد على أن "العراق ماضٍ بتطوير علاقاته مع الشركاء الدوليين".

