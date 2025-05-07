انت الان تتابع خبر القضاء يستقدم الخنجر بقضية التسريب الصوتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثالثة استقدمت الخنجر وادلى باقواله بخصوص قضية التسريب".



وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قد أعلنت قبل أسبوع، المباشرة باجراءات التحقيق بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب للخنجر بسبب عبارات "مخالفة للقانون" تضمنها التسريب.

ورفع عدد من النواب دعاوى قضائية لدى الادعاء العام ضد الخنجر بقضية التسريب الصوتي الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن بحسب الصوت المسرب "تهجما على النظام السياسي وشريحة من الشعب"، فيما نفى الخنجر بدوره التسريب ووصفه بـ"المفبرك".

