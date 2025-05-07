انت الان تتابع خبر الكشف عن أسباب "تعمد" النواب كسر النصاب وعدم عقد جلسات البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العامري في حديث لـ الخليج 365، إن "عدم انعقاد الجلسات يعود لوجود كتل سياسية لم تحضر الجلسة وتحقق النصاب، لأنها تخشى من إضافة فقرات لا ترغبها أثناء انعقاد الجلسات".وأضاف العامري، أنه "بحسب النظام الداخلي، ممكن أن يجمع النواب تواقيع لإضافة فقرة معينة على جدول الأعمال، وعندما سمعت هذه الكتل بأنه محتمل ان تضاف قوانين هم ليسوا معها، قاطعت هذه الكتل السياسية الجلسات بكسر نصاب انعقادها".

وأكد العامري، على أن "تعطيل الجلسات هو أمر مقصود من قبل هذه الكتل لهذه الأسباب"، مشيرا الى ان "عدم تمديد الفصل التشريعي جاء بسبب عدم انعقاد جلسة الأمس لأن التمديد يحتاج الى تصويت".

وأشار العامري، الى أن "عدد النواب الحاضرين في جلسة يوم أمس بلغ 132 نائبا وهناك اتفاق على اتخاذ اجراءات رادعة تجبر النائب على الحضور من بعد نشر الأسماء وتحميل الغائبين غرامة تأخيرية".

وفشل مجلس النواب في عقد آخر جلستين خلال الأسبوع الحالي لعدم تحقق النصاب القانوني في عقد الجلسة بسبب تغيب عدد من أعضاء المجلس.