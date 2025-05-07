انت الان تتابع خبر العراق يرحب بجهود عُمان ويؤكد أهمية تخفيف حدة التصعيد في اليمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إنها "تعرب عن ترحيبها بالجهود الدبلوماسية المتميزة التي بذلتها سلطنة عُمان في الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء، والتي تأتي في إطار دعم الحوار البنّاء والحلول السلمية للأزمات الإقليمية".

ودعت الوزارة إلى "ضرورة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وتقريب وجهات النظر، وبناء جسور الثقة بين الأطراف المختلفة، بما يسهم في تحقيق التفاهم المشترك، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية الحوار كأداة فعّالة لحل النزاعات". وأكدت الوزارة "أهمية دعم المساعي الرامية إلى تخفيف حدة التصعيد في اليمن، والمساهمة في تحقيق مصالحة وطنية شاملة تُنهي المعاناة الإنسانية التي يمرّ بها الشعب اليمني الشقيق".

كما أكدت الوزارة أن "العراق لم يدّخر جهدًا في دعم المسارات السلمية الرامية إلى إنهاء الصراع في اليمن، انطلاقًا من موقفه الثابت الداعم للحلول السياسية والحوار"، مشددة على "أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار، وتجنيب المنطقة مزيدًا من التوترات". وأعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، عن توسطها في اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة أنصار الله في اليمن (الحوثيون) والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الثلاثاء، عن وقف الضربات الجوية في اليمن، مضيفا "الحوثيون قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال وهذه أخبار جيدة".