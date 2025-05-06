انت الان تتابع خبر بعد الإخفاق بعقد جلستين متتاليتين.. جمع تواقيع نيابية لتفعيل الحضور والتصويت الالكتروني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المراسل إنه "تم جمع تواقيع نيابية من قبل 97 نائباً لتفعيل الحضور والتصويت الالكتروني، وذلك بعد الاخفاق في عقد جلسة للبرلمان ليومين متتاليين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".

وأعلن مجلس النواب، مساء اليوم، عن أسماء الاعضاء الحاضرين في جلسته السابعة المقررة اليوم الثلاثاء 6 أيار 2025.

وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب العراقي، تأجيل جلسته المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، في إخفاق جديد بعد فشل عقد جلسة الأمس.

وذكر بيان مقتصب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب اجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني".

ويوم أمس، أخفق مجلس النواب في عقد جلسته، فيما برر ذلك بعدم اكتمال النصاب القانوني.