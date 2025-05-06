انت الان تتابع خبر وزير الداخلية: كلية الشرطة مستعدة لاستقبال الطلبة القطريين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الشمري، التقى في مكتبه اليوم، وفدا رفيع المستوى من وزارة الداخلية القطرية بحضور السفير القطري لدى العراق".وأضافت الوزارة، أن "الوزير بحث معهم جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تبادل الخبرات الأمنية، فضلاً عن مكافحة المخدرات، خاصة أن هذه الآفة يجب أن يشترك في مكافحتها جميع الدول، كونها تهدد العديد من المجتمعات".

وتابعت الوزارة، أن "الجانبين بحثا التعاون في مجال الطلبة الدارسين لدى دولة قطر، في حين أكد الوزير استعداد وزارة الداخلية العراقية لاستقبال الطلبة القطريين في كلية الشرطة العراقية".

