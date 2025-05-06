انت الان تتابع خبر ‏السوداني وآل نهيان يؤكدان على أهمية العمل العربي المشترك تجاه الأحداث بالمنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

واضاف ان "الاتصال بحث مجمل العلاقات بين البلدين، والعمل على تعزيزها، خصوصاً في المجالات السياسية والاقتصادية، في ضوء ما جرى من تعاون بنّاء في هذا الاتجاه"، مشيرا الى انه "تم التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك تجاه الأحداث الجارية في المنطقة، ومنها الحرب المستمرة في غزة، التي تسببت بكوارث إنسانية للمدنيين، بجانب التأكيد على إدامة الأمن والاستقرار الإقليميين".

