انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يلتقي وزيري المالية والطاقة اللبنانيين ويؤكد: القمة العربية فرصة للتضامن العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير المالية اللبناني ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف الصدي".وأضاف المكتب، أن "الوزيرين نقلا تحيات رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون إلى الرئيس، فيما حمل عبد اللطيف الوفد تحياته إلى الرئيس اللبناني وتمنياته للشعب اللبناني بدوام التقدم والاستقرار".

وبحسب البيان، أكد الرئيس على "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص العراق على توسيع التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية والطاقة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين".

وأشار عبد اللطيف، إلى "التحديات التي تواجهها المنطقة، وضرورة مواصلة العمل المشترك وتضافر الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مؤكدا على "موقف العراق الداعم للشعب اللبناني الشقيق".

وأوضح رئيس الجمهورية أن "استضافة العراق للقمة العربية يمثّل فرصة لتعزيز التضامن العربي ومواجهة الأوضاع برؤية موحدة"، معربا عن "تطلع العراق لمشاركة لبنانية فاعلة تسهم في إنجاح أعمال القمة وترسيخ مسارات التعاون العربي الفاعل".

من جانبهما، أكد الوزيران اللبنانيان على "حرص بلدهما على دعم انعقاد القمة العربية في بغداد والمساهمة في نجاحها، لما تمثّله من أهمية في توحيد الصف وتعزيز الحوار والتكامل"، مشيرين إلى أن "بلادهما تولي أهمية لتوسيع التعاون والتنسيق بين العراق ولبنان في المجالات كافة".

