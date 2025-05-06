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الأعرجي والسفير الإيراني في بغداد على طاولة واحدة

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الأعرجي والسفير الإيراني في بغداد على طاولة واحدة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم ال صادق".

وتناول اللقاء – بحسب البيان - التأكيد على اهمية الاستقرار ودعم المسار الدبلوماسي لحل الخلافات بين الدول، وكذلك متابعة إجراءات تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين والإشادة بالإجراءات المتخذة التي أسهمت بتنفيذ بنود الاتفاق، بالإضافة الى بحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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