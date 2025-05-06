انت الان تتابع خبر ‏رئيس الوزراء يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والان مع التفاصيل



واضاف انه "جرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين"، مشيرا الى ان "الاتصال تناول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأهمية التنسيق في القضايا الأساسية، ولاسيما ما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، مع التأكيد على العمل المستمر من أجل إنهاء كل المسببات التي تؤثر على استقرار وأمن المنطقة".

بغداد - ياسين صفوان - وقال ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "‏رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية ، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".واضاف انه "جرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين"، مشيرا الى ان "الاتصال تناول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأهمية التنسيق في القضايا الأساسية، ولاسيما ما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، مع التأكيد على العمل المستمر من أجل إنهاء كل المسببات التي تؤثر على استقرار وأمن المنطقة".