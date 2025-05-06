انت الان تتابع خبر المكاسب التي سيحققها العراق من عقد القمة العربية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفياض في حديث لـ الخليج 365، إن "مؤتمر القمة يخدم العراق بشكل كبير ويعزز مكانته بالمجتمع الدولي والعربي"، لافتا الى أن "العراق استعاد هيبته بشكل كبير والأشقاء العرب سيأتون لبلدهم العراق من خلال مؤتمر القمة القادم المزمع عقده بغداد قريبا".وأضاف الفياض، أن "مخرجات القمة ستنعكس على العملية السياسية المحلية بشكل فعال، كما ستنعكس مخرجاتها على الملفين المني والاقتصادي، إضافة الى تعزيز الفرص الاستثمارية بشكل كبير وإعطاء رسالة اطمئنان للجميع".

وتابع الفياض، أن "العراق استعاد وجوده بشكل قوي ويستطيع ان يلعب دورا محوريا بهذا المجال ودورا مفصليا من خلال جمع الاشقاء العرب في العراق، وبالتالي استفاد من جميع الدول العربية من بناء التعاون الاقتصادي الأمني والاستثماري وفي كافة المجالات".

ويستعدُ العراق لاستقبال وفودٍ من 21 دولة عربية للمشاركة بالقمة الرابعة والثلاثين التي ستعقد في العاصمة بغداد بتاريخ 17 أيار 2025، القمة هذه ستناقش العديد من القضايا ابرزها التطورات السورية وملف السودان وتداعيات المحادثات وتقلبات الاقتصاد.

بحسب جدول أعمال القمة العربية، فإن يوم 12 أيار سيشهد اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي التحضيري، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في فندق موفينبك وسط بغداد.

اما يوم 13 من ايار فسيشهد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في المكان ذاته.

وفي يوم 14 أيار سيجتمع المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة في المكان ذاته.

اما يوم 15 أيار فسيشهد اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة داخل القصر الحكومي في المنطقة الخضراء.

واخيرا اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الاعتيادية الرابعة والثلاثين "اجتماع القمة التنموية بدورتها الخامسة" سيكون في يوم الـ 17 من ايار داخل القصر الحكومي في المنطقة الخضراء.

