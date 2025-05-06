انت الان تتابع خبر ابرز ملفات مباحثات رئيس الوزراء خلال زيارته المرتقبة الى تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السفير العراقي في أنقرة ماجد اللجماوي، بتصريح صحافي، إن "الزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا ستتضمن بحث عدد من الملفات، منها طريق التنمية، والطاقة، والتجارة".

وذكر مصدر مسؤول رفيع المستوى أن "جدول أعمال المباحثات مع الجانب التركي يتضمن مناقشة ملفات مشتركة عدة، منها ما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العراق العام الماضي".

وأضاف المصدر انه "جرى خلال تلك الزيارة التباحث بشأن توقيع اتفاقيات استراتيجية بين البلدين، يأتي في مقدمتها مشروع (طريق التنمية) الذي يعدّ محوراً للتعاون الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى أكثر من 20 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة"، لافتا الى ان "الملفات المطروحة خلال هذه الزيارة قسم منها سبق التفاهم عليه لكنه يحتاج إلى استكمال وتوقيع، والقسم الآخر مرتبط بالتحولات السياسية الدولية ورؤية كل طرف للتطورات الإقليمية بين زيارة إردوغان العراق العام الماضي وزيارة السوداني تركيا هذا العام".

وأشار إلى أن "من أهم الملفات التي تحتاج إلى مزيد من التفاهم بين بغداد وأنقرة ملف المياه وقضية نهرَيْ دجلة والفرات، الذي يتطلب تعاوناً شاملاً بين البلدين مع تأكيد حق العراق في هذين النهرين بوصفهما نهرين دوليين. إضافة إلى ذلك، فإن تركيا بحاجة ماسة إلى العراق، سواء فيما يتعلق بمشروع (طريق التنمية) الذي تعول عليه أنقرة كثيراً، والميزان التجاري بين البلدين البالغ نحو 20 مليار دولار أميركي لمصلحة تركيا".

وأوضح المصدر المسؤول أن "العراق يواجه إشكالية مع تركيا بشأن (حزب العمال الكردستاني)، وهو ملف سيُبحث بوضوح، كما أن هناك قضايا أخرى تحتاج إلى مقاربات تفاهم مع الجانب التركي بشأن الوضع في سوريا"، لافتا الى انه "مع إبداء تركيا اهتماماً بالوضع السوري وتعبيرها عن مخاوفها من تداعيات الأحداث هناك، فإن العراق يشاركها هذه المخاوف، سواء فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية التي تمثل خطاً أحمر للعراق، وملف الحدود وحركات الإرهابيين على الشريط الحدودي العراقي - السوري، خصوصاً أن العراق عانى سابقاً من تسلل إرهابيين من الجانب السوري عام 2014، وهو الأمر الذي سيُطرح بوضوح خلال (القمة العربية) في بغداد".

