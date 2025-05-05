انت الان تتابع خبر الشرق الأوسط: "قمة بغداد" ستنجح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة، في تقرير لها تابعته الخليج 365، إنه "مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعمه للقمة العربية المزمع عقدها في بغداد في السابع عشر من الشهر الحالي، ومن قبله الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تزداد فرص نجاح القمة من جهة، وتزداد نقاط إضافية لصالح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".فبعد قيام نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، الأحد، في القاهرة بتسليم دعوة رسمية من القيادة العراقية لحضور مؤتمر القمة، أعلنت الرئاسة المصرية، في بيان رسمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن دعمه للقمة.

وفي الوقت الذي أكملت فيه بغداد كل الاستعدادات اللوجيستية والأمنية لعقد القمة، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد لدى زيارته مركز القيادة الوطني المعني بتأمين القمة، أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية لتأمين عقد القمتين العربية والتنموية في بغداد، عادّاً أن "نجاح تنظيم عقدهما سيكون نصراً أمنياً وسياسياً".

ويُفهَم من إعلان السوداني، أن الاستعداد الأمني للقمة يعد العنصر الأول والأساسي في نجاحها، ويُقدِّم صورةً إيجابيةً عن العراق الآمن، وهو ما يحتاج إليه العراق لتسويق مشروعاته التنموية خلال القمة التنموية، بحسب الصحيفة.

وتستضيف بغداد في 17 مايو (أيار) 2025 اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الـ34 على مستوى القمة.

وكان وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية قد وصل إلى بغداد، في وقت سابق؛ للاطلاع على آخر استعدادات العراق لاستضافة القمة.

وذكر مصدر حكومي عراقي للصحيفة الرسمية أن "وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، وصل إلى بغداد على رأس وفد رفيع؛ للاطلاع من الجانب العراقي على التفاصيل اللوجيستية والنهائية للقمة العربية المرتقبة".

وبحسب الصحيفة الرسمية، فإن الوفد اطلع على القاعات الرئيسية لعقد الاجتماعات الأولية، التي تخصُّ القمتين، التنموية والعادية، اللتين ستُعقدان في بغداد من 12 إلى 17 مايو المقبل.

وستبدأ الاجتماعات مع كبار المسؤولين، ثم يعقبهم المندوبون، وبعدها وزراء التجارة العرب، ثم وزراء الخارجية العرب، إلى أن تكتمل القمة يوم 17 مايو بحضور القادة والزعماء.

وسيأتي موعد القمة بعد يوم واحد فقط من انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات في الفترة بين 13 و16 مايو المقبل.

