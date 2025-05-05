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لبنان: النفط العراقي يمثل دعماً حيوياً لقطاعنا الكهربائي

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لبنان: النفط العراقي يمثل دعماً حيوياً لقطاعنا الكهربائي

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الكهرباء العراقية في بيان ورد لـ الخليج 365 إن وزيرها "زياد علي فاضل، استقبل اليوم في مقر الوزارة، وزيري الطاقة اللبناني ‏جو الصدي والمالية ياسين جابر"، مبيناً أن "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة بين البلدين، واستعراض ‏آفاق الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.".
وقدم الجانب اللبناني، وفق البيان "خلال اللقاء الشكر والتقدير للحكومة العراقية على مواقفها المساندة للبنان، ‏وعلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها خلال العدوان على لبنان، بالإضافة إلى شحنات النفط ‏الخام التي تمثل دعماً حيوياً لقطاع الطاقة اللبناني.".
وأكد الجانبان على "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة وتذليل التحديات ‏التي تواجه قطاع الطاقة في المنطقة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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