لبنان: النفط العراقي يمثل دعماً حيوياً لقطاعنا الكهربائي

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الكهرباء العراقية في بيان ورد لـ الخليج 365 إن وزيرها "زياد علي فاضل، استقبل اليوم في مقر الوزارة، وزيري الطاقة اللبناني ‏جو الصدي والمالية ياسين جابر"، مبيناً أن "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة بين البلدين، واستعراض ‏آفاق الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.".

وقدم الجانب اللبناني، وفق البيان "خلال اللقاء الشكر والتقدير للحكومة العراقية على مواقفها المساندة للبنان، ‏وعلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها خلال العدوان على لبنان، بالإضافة إلى شحنات النفط ‏الخام التي تمثل دعماً حيوياً لقطاع الطاقة اللبناني.".

وأكد الجانبان على "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة وتذليل التحديات ‏التي تواجه قطاع الطاقة في المنطقة".

