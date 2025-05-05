لبنان: النفط العراقي يمثل دعماً حيوياً لقطاعنا الكهربائي

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الكهرباء العراقية في بيان ورد لـ الخليج 365 إن وزيرها "زياد علي فاضل، استقبل اليوم في مقر الوزارة، وزيري الطاقة اللبناني جو الصدي والمالية ياسين جابر"، مبيناً أن "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة بين البلدين، واستعراض آفاق الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.".
وقدم الجانب اللبناني، وفق البيان "خلال اللقاء الشكر والتقدير للحكومة العراقية على مواقفها المساندة للبنان، وعلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها خلال العدوان على لبنان، بالإضافة إلى شحنات النفط الخام التي تمثل دعماً حيوياً لقطاع الطاقة اللبناني.".
وأكد الجانبان على "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة وتذليل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المنطقة".
وقدم الجانب اللبناني، وفق البيان "خلال اللقاء الشكر والتقدير للحكومة العراقية على مواقفها المساندة للبنان، وعلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها خلال العدوان على لبنان، بالإضافة إلى شحنات النفط الخام التي تمثل دعماً حيوياً لقطاع الطاقة اللبناني.".
وأكد الجانبان على "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة وتذليل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المنطقة".