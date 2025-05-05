انت الان تتابع خبر بعد حديث عن "مصفى بمدينة ضد المحور".. مستشار حكومي يوضح قصة "بناء مصافٍ عراقية في الخارج" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في تدوينة رصدتها الخليج 365، انه "يثير الإستغراب ما يُتداول من أخبار حوّل نية "بناء مصفّى عراقي" خارج البلاد بتوجيه فرديّ من رئاسة الوزراء، ويأتي سياق الروايات المختلقة بطريقة هوليودية".وتابع: "كإن إنشاء المصافي أو أي مشاريع كبرى في خارج البلاد قراراً سهلاً قابلاً للتنفيذ ويتم تجاهل أن مثّل هكذا مشاريع استراتيجية هي من صلاحيات مجلس الوزراء وتخضع لدراسات معمّقة من الوزارات المختصة والتي قد تمتد لسنوات".

وأضاف انه "حتى لو أُقرّ مثل هكذا مشاريع بالمستقبل، فكيف يُفسّر ذلك على انه "بيع للعراق بالتفصيخ" كما يعبّر البعض؟"، مشيرا الى ان "الإستثمار في مصافٍ خارجية أو مشاريع البتروكيمياويات وغيرها هو إستثمار إقتصادي سياديّ تلجأ اليه دول كبرى بناءً على دراسات جدوى دقيقة تستحضر فيه الكلف وآليات التسويق والقرب من دول الإستهلاك وغيرها من الأمور الفنيّة ومنها السعودية، والإمارات، والجزائر، والولايات المتحدة، ضمن إستراتيجيات تجاريّة واقتصاديّة تهدف إلى تنويع منافذ وأسواق البيع سواء كان للنفط الخام او المشتقات وتعظيم الإيرادات الوطنيّة".

وكان احد أعضاء البرلمان قد نشر معلومات عن ان السوداني يوجه بانشاء مصفى بطاقة 70 الف برميل يوميا في مدينة طرابلس اللبنانية والتي وصفها بأنها "ضد محور المقاومة"، فضلا عن أنبوب نفطي بسعة مليون برميل يوميا الى نفس المدينة.