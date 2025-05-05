انت الان تتابع خبر لحضور قمة بغداد.. وزير الخارجية يسلم دعوة رسمية لأمير قطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في مقر وزارة الخارجية في الدوحة".

وتابعت، ان "تم خلال اللقاء، تسليم رسالة دعوة رسمية موجهة من رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في بغداد خلال الشهر الجاري".

واكد وزير الخارجية خلال اللقاء على ان "العراق يشهد استقراراً سياسياً وأمنياً ملحوظاً، وأن القمة المرتقبة في بغداد ستُعدّ دليلاً واضحاً على عمق العلاقات العراقية – العربية".

من جانبه، أعرب "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن حرص دولة قطر على إنجاح القمة العربية في بغداد"، مشيداً "بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا الصدد".



وتطرق اللقاء بحسب البيان: "إلى الوضع في سوريا، حيث أعرب السيد الوزير عن قلق العراق من التصعيد المستمر هناك، محذراً من احتمال تطور الأوضاع إلى صراع إقليمي أوسع، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة ودعم الحلول السلمية".