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"طبيعة عمل النيابة العامة في إسبانيا" على طاولة حوار فائق زيدان والمدعي العام الإسباني

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"طبيعة عمل النيابة العامة في إسبانيا" على طاولة حوار فائق زيدان والمدعي العام الإسباني

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "زيدان التقى اليوم الاثنين الموافق 5/ 5 / 2025، المدعي العام الاسباني واستعراضا طبيعة عمل النيابة العامة في إسبانيا".

وأضاف المجلس، أن "زيدان يزور اسبانيا حاليا بدعوة من المفوضية الأوروبية/ برنامج EU-ACT للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، لمشاركة الخبرات بشأن تشكيل هيئات قضائية ووحدات ادعاء عام مختصة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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