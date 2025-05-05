انت الان تتابع خبر "طبيعة عمل النيابة العامة في إسبانيا" على طاولة حوار فائق زيدان والمدعي العام الإسباني والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "زيدان التقى اليوم الاثنين الموافق 5/ 5 / 2025، المدعي العام الاسباني واستعراضا طبيعة عمل النيابة العامة في إسبانيا".



وأضاف المجلس، أن "زيدان يزور اسبانيا حاليا بدعوة من المفوضية الأوروبية/ برنامج EU-ACT للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، لمشاركة الخبرات بشأن تشكيل هيئات قضائية ووحدات ادعاء عام مختصة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة".

