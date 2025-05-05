انت الان تتابع خبر قائد "الجندرما التركية" لوزير الداخلية: استفدنا من الخبرة العالية للضباط العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للشمري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، التقى اليوم الاثنين، في مكتبه قائد القوات الخاصة الجندرما التركية والوفد المرافق له".



وأضاف انه "في بداية اللقاء رحب الوزير بضيوفه وبحث معهم تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين خاصة في مجال التدريب المشترك وبناء القدرات وتطوير الإمكانيات وتبادل المعلمين والخبرات".

وبحسب البيان، أكد قائد القوات الخاصة الجندرما التركية "المضي قدماً في العمل المشترك مع وزارة الداخلية العراقية من خلال وضع الخطط الخاصة بالتدريب"، مشيراً إلى أن الضباط العراقيين لديهم الخبرة العالية، وقد استفاد الجانب التركي من هذه الخبرة، مشيراً الى أن أمن العراق وتركيا واحد.

واكد البيان انه "جرى خلال هذا اللقاء مناقشة أطر التعاون الأمني الثنائي بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين".