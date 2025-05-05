انت الان تتابع خبر الشيخ المسعودي يرحب برسالة السيد الصدر ويؤكد: نبذل الجهود لتوفير افضل الخدمات للحجاج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسعودي في بيان، "تلقينا ببالغ المحبة والتقدير كلمات الاخ الكبير سماحة السيد مقتدى الصدر اعزه الله، ودعمه للهيئة العليا للحج والعمرة وتخفيف الضغوطات عن كاهلها، ونستثمر هذه الفرصة، لنؤكد لسماحته ولجميع العراقيين حرص الهيئة رئاسةً وكوادر على بذل اقصى الجهود لتوفير افضل الخدمات لضيوف الرحمن".

وأضاف "اذ اننا نؤمن ان خدمة الحاج فضلا عن كونها عمل وتكليف وظيفي ملزمين به، فأن خدمتهم شرف وتكليف شرعي".

وتابع رئيس هيئة الحج "نسعى جميعا للتفاني من اجل انجاز تلك الخدمات، ومتمنين من سماحته وبقية المؤمنين الدعاء لنا ولجميع كوادرنا بالتوفيق لخدمة الحجاج العراقيين".

وكان السيد الصدر دعا، اليوم الأحد، الى أن يكون الحج للعام الحالي وما بعده لمن لم يذهب الى الحج سابقا ولاسيما من غير السياسيين.