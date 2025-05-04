انت الان تتابع خبر هيئة الإعلام تقرر منع الظهور الإعلامي لسلام عادل لمدة ثلاثة اشهر (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، "استنادا الى الصلاحيات الخاصة بتنظيم قطاعات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بموجب الأمر (65) لسنة 2004، ونظرا لطرح السيد المدعو (سلام عادل فليح) مضامين إعلامية تخالف لائحة قواعد البث الإعلامي، عبر أحاديثه ومشاركاته التلفزيونية تقرر منعه من الظهور الإعلامي لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا الكتاب".

وأضافت ان "المؤسسات الإعلامية ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال مخالفتها لهذا القرار".