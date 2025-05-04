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هيئة الإعلام تقرر منع الظهور الإعلامي لسلام عادل لمدة ثلاثة اشهر (وثيقة)

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هيئة الإعلام تقرر منع الظهور الإعلامي لسلام عادل لمدة ثلاثة اشهر (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، "استنادا الى الصلاحيات الخاصة بتنظيم قطاعات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بموجب الأمر (65) لسنة 2004، ونظرا لطرح السيد المدعو (سلام عادل فليح) مضامين إعلامية تخالف لائحة قواعد البث الإعلامي، عبر أحاديثه ومشاركاته التلفزيونية تقرر منعه من الظهور الإعلامي لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا الكتاب".
وأضافت ان "المؤسسات الإعلامية ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال مخالفتها لهذا القرار".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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