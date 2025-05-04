انت الان تتابع خبر وزير الخارجية يصل الرياض لبحث هذه الملفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية ورد لـ الخليج 365، أن حسين "وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، يوم الأحد الموافق 4 أيار 2025، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين".وكان في استقبال الوزير لدى وصوله، بحسب البيان، "نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، وسفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية، صفية طالب السهيل".

وأضاف البيان، أنه "من المقرر أن يلتقي فؤاد حسين نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه المنطقة، وسبل دعم العمل العربي المشترك".

