انت الان تتابع خبر ظروف المنطقة حرجة.. السيسي يؤكد دعمه الكامل لانعقاد القمة العربية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية العراقية، ان "السيسي استقبل في قصر الاتحادية بالقاهرة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، الذي سلمه دعوة رسمية من رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في بغداد".وخلال اللقاء، نقل الوزير "تحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى الرئيس السيسي".

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن شكره للوزير على الدعوة، وطلب نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، كما أكد دعمه الكامل لانعقاد القمة العربية في بغداد، في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، مشدداً على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، ومؤكداً في الوقت ذاته دعم مصر الكامل للعراق، مشيراً إلى أنه عبّر عن هذا الدعم خلال مكالمته الهاتفية الأخيرة مع رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وفق البيان.

وأوضح السيسي أن "العلاقة بين مصر والعراق علاقة قوية وتاريخية، تقوم على الاحترام المتبادل ودعم السيادة والاستقلال ووحدة العراق، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي، وكذلك التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، في ظل الحاجة الماسة لتوحيد الجهود ومواجهة التحديات الإقليمية".

بدوره، أكد فؤاد حسين أن "العراق يأمل بمشاركة واسعة من القادة العرب في القمة المقبلة، وتحقيق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، مشدداً على أن نجاح القمة سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية".

كما ناقش الجانبان "تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، والتحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وناقشا كذلك المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث شددا على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات أي تصعيد عسكري".

