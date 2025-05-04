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قبيلة بني مالك في كربلاء المقدسة يعلنون دعمهم المطلق لياسر المالكي

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  • قبيلة بني مالك في كربلاء المقدسة يعلنون دعمهم المطلق لياسر المالكي 1/3
  • قبيلة بني مالك في كربلاء المقدسة يعلنون دعمهم المطلق لياسر المالكي 2/3
  • قبيلة بني مالك في كربلاء المقدسة يعلنون دعمهم المطلق لياسر المالكي 3/3

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بغداد - ياسين صفوان - وقدم ياسر المالكي شكره وتقديره لأبناء عمومته والعشائر كافة على دعمها ومساندتها المستمرة لدولة القانون، مؤكداً انه سيعمل على إكمال مسيرة البناء والخدمات واقرار القوانين التي تخدم المجتمع، بحسب بيان ورد للسومرية نيوز. 

وصوّت مجلس الوزراء مؤخراً، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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