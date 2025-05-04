انت الان تتابع خبر المالية النيابية تقرر استضافة مدير هيئة الضرائب بشأن "الاستفادة" من الأمانات الضريبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب سيستضيف يوم غد الاثنين مدير الهيئة العامة للضرائب للاستفسار، بعدما وصلنا أن مجلس الوزراء قرر الاستفادة من مبالغ الأمانات الضريبية كمعالجة آنية للوضع الحالي المؤقت بعدم توفر السيولة المادية".وأضاف العطواني، "وعلى هذا الأساس استدعت اللجنة المالية مدير الهيئة العامة للضرائب للاستيضاح عن ماهية هذه الضرائب وانواعها والسند القانوني لإمكانية الاستفادة منها من قبل الحكومة".

وتابع العطواني، أن "الدولة بإمكانها ان تستفاد من هذه السيولة لدى الضرائب، لكن يجب ان نتأكد بأن لا يكون هناك مساس بحقوق المواطنين سواء كانوا تجارا او مقاولين لدى الأمانات الضريبية، على اعتبار ان هذه الفئات بإمكانها تعزيز الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل، ولا ينبغي زعزعة ثقتها بالإجراءات الحكومية".

