انت الان تتابع خبر الأعرجي يشدد على ضرورة دعم جهود الأجهزة الأمنية في مهامها لحفظ أمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الأحد، رئيس الجبهة التركمانية محمد سمعان الآغا، بحضور النائب الأول لرئيس الجبهة التركمانية، هيثم هاشم مختار أوغلو، والنائب الثاني لرئيس الجبهة، هشام بيرقدار".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول استعراض آخر مستجدات الأوضاع على مستوى الداخل العراقي، وكذلك الأوضاع في المنطقة بشكل عام، إلى جانب بحث جملة من الملفات والقضايا المتعلقة بتعزيز التماسك المجتمعي ودعم الخطاب الوطني وحقوق الإنسان".

وأكد الأعرجي، على "أهمية تضافر جهود جميع القوى السياسية العراقية، لترسيخ دعائم استقرار البلد ووحدة شعبه"، مشددا على "ضرورة دعم جهود الأجهزة الأمنية في مهامها لحفظ أمن الوطن والمواطن".

