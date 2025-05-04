انت الان تتابع خبر تمديد فترة تسجيل التحالفات لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 14 أيار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس المفوضين قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 14 من شهر مايو/ أيار الجاري 2025.



صوّت مجلس الوزراء مؤخراً، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

