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تمديد فترة تسجيل التحالفات لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 14 أيار

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تمديد فترة تسجيل التحالفات لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 14 أيار

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس المفوضين قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 14 من شهر مايو/ أيار الجاري 2025.

صوّت مجلس الوزراء مؤخراً، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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