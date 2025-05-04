انت الان تتابع خبر السوداني يوجّه بمباشرة الشركة المنفذة للبنى التحتية لمشروع مدينة الصدر الجديدة والان مع التفاصيل

وتابع المكتب، أن "الاجتماع شهد التأكيد على إكمال إجراءات التعاقد، حيث وجّه السوداني بأن تتمّ المباشرة من قبل الشركة المنفذة للبنى التحتية، والتي استلمت موقع العمل بعد إنجاز المخططات التصميمية كافة، فضلاً عن اختيار أربع جهات استشارية، كما وجّه بتأمين جميع المتطلبات الأمنية، ومواصلة دراسة الأفكار والمقترحات التطويرية مع الشركات المعنية بتنفيذ المشروع".

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء ترأس اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للّجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة".وأضاف المكتب، أنه "جرت خلال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الجلسة السابقة، وعرض توصيات فريق الأمر الديواني (250162) المعني بمتابعة سير عمل المشروع، ومناقشة ملخّص توقيع ومباشرة الشركة الصينية المنفذة للمشروع، وتوقيتات العمل والجداول الزمنية للمكوّنات، وكذلك مناقشة إنشاء المحطة الكهربائية، ومنظومة الطاقة".

وأعلن مجلس محافظة بغداد في وقت سابق أن مشروع مدينة الصدر الجديدة يشمل بناء مدينة سكنية متكاملة الخدمات على مساحة 5 آلاف دونم، وتتضمن 11 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، وذلك بعد حل مشكلة التجاوزات وإجراء المسوحات والتصاميم من قبل مكتب استشاري هندسي متخصص.

وان مناقصة المشروع أحيلت إلى شركة صينية حكومية تتمتع بخبرة وكفاءة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، والمرحلة الأولى تتضمن تهيئة البنى التحتية الأساسية من شبكات المياه والمجاري والطرق والأرصفة والمساحات الخضراء، بما يتماشى مع فلسفة معمارية حديثة تقوم على مفهوم المدينة داخل المدينة.

وأكد المجلس أن مدينة الصدر الجديدة ستكون امتداداً متكاملاً لمدينة الصدر الحالية والمناطق المجاورة مثل صدر واحد وصدر اثنين والمعامل، كما ان تنفيذ البنى التحتية سيستغرق ثلاث سنوات، بعدها سيتم فسح المجال أمام المستثمرين المحليين لبناء المجمعات السكنية المؤلفة من أربعة إلى ثمانية طوابق، بحسب المخطط المتفق عليه مع أمانة بغداد.

وأشار المجلس الى أن الدراسات الجيولوجية والمكانية أثبتت قدرة المنطقة على استيعاب ما يصل إلى 60 ألف وحدة سكنية مستقبلاً، مما يجعل من مدينة الصدر الجديدة واحدة من الحويصلات العمرانية المهمة في جنوب شرق بغداد.