انت الان تتابع خبر "يعيش لحظة صدام حسين".. غضب في العراق إثر "استخدام" حرس الشرف والموسيقى العسكرية بحفل لجامعة أهلية! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حالة وصفها مراقبون بأن "المستثمر كان يعيش لحظة صدام حسين"، بينما يستعرض حرس الشرف وكراديس الجيش والجوق الموسيقي العسكري بينما يجلس هو على مكان مرتفع، ويلقي عليهم التحية، فيما يظهر بجانبه كل من وزير التعليم العالي نعيم العبودي، وكذلك امين سر وزارة الدفاع الفريق الركن احمد سليم بهجت.

وأثارت المشاهد المصورة لحفل التخرج واستخدام أجهزة واصناف الجيش العراقي ووزارة الدفاع في حفل تخرج بجامعة أهلية، ضجة واسعة، فضلا عن سبب حضور امين سر وزارة الدفاع أساسا في حفل كهذا خصوصا وان الطلبة المتخرجين هم من كليتي الصيدلة وكلية الهندسة، ولا يوجد أي صلة بين هذه التخصصات وبين الجهاز العسكري العراقي.

واعتبر مراقبون ان حضور الوزراء والضباط لحفل تخرج في جامعة أهلية ينطوي على دعم ودعاية لهذه الجامعة دون غيرها، وهو امر يخل بالتنافس الممكن ويجعل الدولة وكأنها متدخلة بدعم طرف دون اخر، بينما لم تتم مشاهدة حضور رفيع كهذا في حفلات تخرج لطلبة في الجامعات الحكومية الرصينة وعلى رأسها جامعة بغداد.