انت الان تتابع خبر الأمن النيابية: يجب انسحاب آخر جندي أمريكي في العام القادم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري لـ الخليج 365، إن "اتفاقاً عقد بين العراق والولايات المتحدة ينص على انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية وفق جدول زمني محدد".

وأضاف، أن "لجنة الأمن النيابية ليس لديها علم بانسحاب رتل عسكري جديد من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن من قاعدتي العمر وكونكيو شرقي مدينة دير الزور بسوريا وشمالها باتجاه العراق"، مبيناً: "نحن الآن بصدد إخراج القوات الأمريكية وليس بصدد إدخال قوات جديدة".

وشدد على "ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من العراق، وأن ينسحب آخر جندي أمريكي من البلد في عام 2026".

يذكر أن تقارير تحدثت عن انسحاب قوات أمريكية من سوريا باتجاه قواعد عسكرية في العراق.

