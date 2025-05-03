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"ابحثوا عن بضاعة أخرى" ..الفتلاوي: ترويج شائعات عدم تأمين الرواتب دعاية انتخابية مبكرة

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"ابحثوا عن بضاعة أخرى" ..الفتلاوي: ترويج شائعات عدم تأمين الرواتب دعاية انتخابية مبكرة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الفتلاوي في تدوينة على منصة (X) وتابعتها الخليج 365، ان "على تُجّار الشعارات البحث عن بضاعةٍ أخرى، حيث ان محاولة ترويج شائعات حول عدم تأمين الرواتب تمثل دعاية انتخابية مبكرة لا تستند إلى الواقع".
وأضافت ان "الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب ولم تعلن عن عجز في هذا الجانب"، لافتة الى ان "استمرار مشاريع الإعمار وتعزيز موقع العراق الإقليمي هي خطوات ملموسة تُحسب للحكومة وتُزعج من اعتادوا المتاجرة بالشعارات بدل تقديم الحلول".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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