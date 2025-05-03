انت الان تتابع خبر "ابحثوا عن بضاعة أخرى" ..الفتلاوي: ترويج شائعات عدم تأمين الرواتب دعاية انتخابية مبكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الفتلاوي في تدوينة على منصة (X) وتابعتها الخليج 365، ان "على تُجّار الشعارات البحث عن بضاعةٍ أخرى، حيث ان محاولة ترويج شائعات حول عدم تأمين الرواتب تمثل دعاية انتخابية مبكرة لا تستند إلى الواقع".

وأضافت ان "الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب ولم تعلن عن عجز في هذا الجانب"، لافتة الى ان "استمرار مشاريع الإعمار وتعزيز موقع العراق الإقليمي هي خطوات ملموسة تُحسب للحكومة وتُزعج من اعتادوا المتاجرة بالشعارات بدل تقديم الحلول".

