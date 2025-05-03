انت الان تتابع خبر السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية مخدومة للملاكات الطبية والصحية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تثميناً لجهود الملاكات الطبية والصحّية أثناء جائحة كورونا، حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تخصيص اراضٍ سكنية مخدومة لهذه الشريحة في بغداد والمحافظات، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (34 لسنة 2020)، الذي تضمنت الفقرة الأولى منه توجيه الجهات ذات العلاقة بمنح الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية، الذين لديهم تماسّ مباشر مع المصابين بفيروس كورونا حصراً، قطع أراضٍ سكنية مخدومة.
وبموجب هذه الموافقة، جرى التأكيد على وزارة الصحة في إعداد قوائم موحدة لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة للمشمولين بقرار مجلس الوزراء (31 لسنة 2020) بعد أن يتم فرز اسماء المستفيدين سابقاً، بحسب البيان.
وبموجب هذه الموافقة، جرى التأكيد على وزارة الصحة في إعداد قوائم موحدة لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة للمشمولين بقرار مجلس الوزراء (31 لسنة 2020) بعد أن يتم فرز اسماء المستفيدين سابقاً، بحسب البيان.
كما جرى توجيه مديرية البلديات في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة – وفقا للبيان - بالطلب من مديريات بلديات المحافظات تزويدها بقوائم أسماء الذين تم تسلميهم قطع أراض سكنية، وكذلك توجيه بلديات المحافظات في إيلاء موضوع توزيع الأراضي السكنية المخدومة للملاكات الطبية والصحية المشمولة بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً، الأهمية البالغة في التنفيذ.