السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية مخدومة للملاكات الطبية والصحية

كما جرى توجيه مديرية البلديات في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة – وفقا للبيان - بالطلب من مديريات بلديات المحافظات تزويدها بقوائم أسماء الذين تم تسلميهم قطع أراض سكنية، وكذلك توجيه بلديات المحافظات في إيلاء موضوع توزيع الأراضي السكنية المخدومة للملاكات الطبية والصحية المشمولة بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً، الأهمية البالغة في التنفيذ.

محمد يوسف

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