انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء: شهداء الصحافة محطة مشرقة في مسيرتها وواجب الدولة رعاية أسرهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم السبت، مجموعة من أسر شهداء الصحافة العراقية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة".

واستذكر السوداني، "بتقدير عالٍ واعتزاز، شهداء الصحافة العراقية، الذين يمثلون محطة مشرقة في مسيرتها"، مؤكداً أنه "في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية تصدّر الصحفيون الصفوف لنقل الحقائق عن المعارك، وأن لقاء أسرهم اليوم مناسبة لمتابعة شؤونهم ومتطلباتهم".

وأشار إلى "مهمة الصحفي الميداني في نقل الحقيقة، ودوره الداعم للدولة والقانون والدستور، لما تشكله الصحافة من ركن أساس في بناء النظام الديمقراطي، بعد الانتقال من النظام الدكتاتوري وتكميم الأفواه إلى فضاء الحرية واحترام الرأي الآخر، وما تعرضت له الأسرة الصحفية من استهدافات كثيرة عبر هذه الانتقالة".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء "مسؤولية الحكومة في توفير البيئة الملائمة لعمل الصحافة"، مؤكداً الحاجة إلى "رسالة إنسانية صحفية تشخص المتطلبات والسلبيات وتخدم التنمية، وتساهم في إيصال صوت المواطن إلى المسؤولين".

وأشار إلى "ما يشهده العراق اليوم من حالة تعافٍ واستقرار وإعمار، وحرية متميزة للصحافة والتعبير عن الرأي".

