انت الان تتابع خبر العراق وفلسطين يبحثان ملف "قمة بغداد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية العراقية، ورد لـ الخليج 365، أن "حسين تلقى اليوم الجمعة الموافق 2 أيار 2025، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، وجرى بحث الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية في بغداد خلال الشهر الجاري، والتأكيد على أهمية القضية الفلسطينية ضمن جدول أعمال القمة. كما أعرب السيد محمد مصطفى عن دعمه الكامل لاستضافة بغداد لهذه القمة، مشيداً بالدور العراقي في دعم القضايا العربية".وأطلع وزير الخارجية الفلسطيني، فؤاد حسين على "نتائج زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، حيث ناقش تطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب البرنامج المُعد لعقد مؤتمر دولي مشترك برئاسة كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية في شهر حزيران المقبل، يُركز على حل الدولتين".

وطلب مصطفى "دعم العراق في الدفع بهذه المبادرة إلى الأمام، خاصة في إطار المؤتمر المزمع عقده في نيويورك".

وتناول الاتصال، وفق البيان، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".

