انت الان تتابع خبر السامرائي يلتقي السوداني ويؤكد دعم العزم لبرامج الإصلاح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان، "التقى رئيس تحالف العزم مثنّى السامرائي، اليوم الخميس، برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، برفقة وفد ضمّ عددًا من نواب وقيادات تحالف العزم، إلى جانب شيوخ ووجهاء لعدد من المحافظات العراقية".وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "بحث أبرز التحديات التي تواجه المحافظات المحررة، وفي مقدّمتها ملفات الإعمار والخدمات والتنمية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الاستقرار وتفعيل دور الحكومات المحلية في تلبية احتياجات المواطنين".

وأكد السامرائي خلال اللقاء "دعم تحالف العزم لبرامج الإصلاح ومساعي الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية"، داعيًا إلى "ضرورة تمكين السلطات المحلية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية، ومعالجة التفاوت في مستوى الخدمات بين المحافظات".

من جانبه، رحّب رئيس الوزراء بالوفد الزائر، مؤكداً "حرص الحكومة على الاستماع لمطالب أبناء المحافظات، وتعزيز الشراكة الوطنية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف أنحاء العراق".