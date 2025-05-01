انت الان تتابع خبر السيد مقتدى الصدر: اليوم قلوب الفاسدين في أيدينا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر السيد الصدر في كلمة له بذكرى استشهاد والده المرجع الديني السيد محمد محمد صادق في النجف الأشرف وتابعته الخليج 365، إن "السيد الشهيد أنقذ العراق من طوفان البعث ونطق في زمن الخضوع".

وأضاف، أن "قلوب الفاسدين اليوم في أيدينا"، ودعا أنصاره إلى "النطق إذا كان نطقهم ينفع الإصلاح، والسكوت إذا كان السكوت ينفع الإصلاح".

وتابع أن "سكوتنا نطق، ونطق الفاسدين والظالمين سكوت".

يذكر أن السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه السيد مؤمل والسيد مصطفى تعرضوا للاغتيال بإطلاق نار استهدفهم في مدينة الكوفة عام 1999.