انت الان تتابع خبر بقروض وأراض.. السوداني يعلن مساواة العمال المضمونين بالقطاع الخاص مع الموظفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني أجرى، زيارة إلى معامل شركة الشرق الأوسط للتعبئة والتغليف، أحد مشاريع القطاع الخاص في العاصمة بغداد، حيث قدم التهنئة إلى العاملين فيها ولجميع العمال في العراق بمناسبة عيد العمال العالمي".وبحسب البيان، أعلن السوداني بهذه المناسبة، عن "مساواة العاملين المضمونين في القطاع الخاص مع الموظفين بمنح القروض، وسيتم إصدار توجيه للمصارف بهذا الشأن، وكذلك شمولهم بقطع الأراضي السكنية، على أساس الخدمة والضمان وفق آلية سيتم إعدادها، وذلك في إطار التزام الحكومة بضمان حقوق الطبقة العاملة، وكذلك تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي"، مؤكداً أن "الحوار مفتوح مع النقابات وأرباب العمل والقطاع الخاص".

وأكد السوداني، مخاطباً العمال في موقع العمل، أن "عملكم وعطاءكم جزء من عملية البناء في العراق"، مشيداً بـ"المصنع الذي يعمل بتقنيات متطورة لإنتاج ما يغطي حاجة السوق المحلية ويصدر للخارج"، مشيراً الى "وجود رجال أعمال جادين، وطبقة عاملة متمكنة قادرة على الإنتاج والتصنيع بجميع المجالات، في ظل التوجه نحو التنمية والاعمار، وانتقال الحكومة الى التنفيذ العملي والتطبيقي الداعم للقطاع الخاص".

وأشار السوداني الى "حرص الحكومة على تطبيق قانون حماية المنتج المحلي"، مشدداً على "أهمية التزام جميع المنافذ الحدودية بفقراته، وموجهاً بمتابعة شؤون العمال وتنفيذ جولات تفتيشية، لضمان تطبيق ظروف العمل والبيئة الملائمة للعامل".

