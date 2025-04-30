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الأعرجي والشيخ سامي المسعودي على طاولة واحدة لبحث جملة ملفات

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الأعرجي والشيخ سامي المسعودي على طاولة واحدة لبحث جملة ملفات

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بغداد - ياسين صفوان - والمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى، اليوم الاربعاء، رئيس هيئة الحج والعمرة، الشيخ سامي المسعودي".

وبحث الأعرجي مع الشيخ المسعودي – بحسب البيان - الملفات والقضايا المشتركة، وكذلك سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي وهيئة الحج والعمرة، إلى جانب التأكيد على ضرورة مواصلة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، وبما يخدم جميع الشرائح، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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