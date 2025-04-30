انت الان تتابع خبر الأعرجي والشيخ سامي المسعودي على طاولة واحدة لبحث جملة ملفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى، اليوم الاربعاء، رئيس هيئة الحج والعمرة، الشيخ سامي المسعودي".



وبحث الأعرجي مع الشيخ المسعودي – بحسب البيان - الملفات والقضايا المشتركة، وكذلك سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي وهيئة الحج والعمرة، إلى جانب التأكيد على ضرورة مواصلة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، وبما يخدم جميع الشرائح، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

