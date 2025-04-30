انت الان تتابع خبر العراق يصدر موقفا رسميا بشأن التصعيد الاخير بين الهند وباكستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها تتابع بقلق التصعيد الأخير في العلاقات بين الهند وباكستان، على خلفية الهجوم الذي وقع في منطقة باهالجام في إقليم كشمير المتنازع عليه، مؤكدة "أهمية ممارسة اقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي اجراءات انتقامية قد تؤدي الى تفاقم الازمة".



وشددت الوزارة، على أن الحل الدائم للخلافات بين البلدين يكمن في الحوار المباشر واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، مشيرة الى أنها "تدعم في هذا الإطار الجهود الاقليمية والدولية الرامية الى تهدئة التوتر والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".