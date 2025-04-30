السيد الحكيم يقترح "وثيقة شرف انتخابي تصون وحدة المجتمع"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الحكيم في مؤتمر صحفي عقده عقب زيارته محافظة الانبار، وحضرته الخليج 365، "استهللنا زيارتنا إلى محافظة الأنبار بلقاء المحافظ ونوابه ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، وأكدنا أهمية الأنبار بموقعها الاستراتيجي وواقعها الاجتماعي والتاريخي".وأضاف الحكيم، "نعرب عن اعتزازنا بحالة الاستقرار والنمو التي تشهدها المحافظة، وأكدنا أن زيارتنا ذات طابع اجتماعي تهدف إلى التواصل مع أهلنا وعشائرنا الكريمة".

وشدد الحكيم على "أهمية الحكومات المحلية واللامركزية الإدارية، ودعونا إلى استعادة الصلاحيات القانونية للمحافظات وتشريع قانون المحافظات كونه مكسبا وطنيا".

ودعا الحكيم، إلى "احتواء الجميع ونبذ الطائفية، وركزنا على أهمية إدارة التنافس الانتخابي بروح مسؤولة واقترحنا وثيقة شرف انتخابي تصون وحدة المجتمع".

