انت الان تتابع خبر بغداد وواشنطن تناقشان مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقدّم الوزير فؤاد حسين "عرضاً مفصلاً بشأن زيارته إلى واشنطن"، موضحاً أهدافها ونتائج اللقاءات الثنائية التي عقدها مع كبار المسؤولين الأمريكيين.

وبحث الجانبان الأوضاع الأمنية في المنطقة والتحديات الراهنة، كما ناقشا مسار المفاوضات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكدا أهمية التوصّل إلى نتائج متفق عليها تنسجم مع سياسة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى حل القضايا الإقليمية عبر الوسائل السلمية.

وفي محور آخر، تناول اللقاء ملف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق، والمشاكل العالقة بين الشركات النفطية من جهة، وحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى، كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم الاستقرار الإقليمي.

وفي ختام اللقاء، أكد حسين أن الوضع الأمني في العراق مستقر وآمن، مشيراً إلى أن بغداد تستعد لاستقبال القادة والزعماء العرب في 17 أيار المقبل خلال انعقاد القمة العربية.