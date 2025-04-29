انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد أهمية مواصلة التنسيق بين العراق والمملكة المتحدة لتعزيز الأمن والاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيات للتحالف ورد لـ الخليج 365 أن "رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، في استقبل السفير الجديد للمملكة المتحدة لدى العراق، عرفان صديق، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد السامرائي، "أهمية مواصلة التنسيق بين العراق والمملكة المتحدة بما يعزز الأمن والاستقرار"، مشيداً "بدور بريطانيا في دعم العملية الديمقراطية والإصلاحات المؤسساتية، والدفع باتجاه شراكة فاعلة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك".

وشدد على "أهمية دعم الجهود الحكومية في مجالات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، لا سيما في المناطق المتضررة".

من جانبه، أعرب السفير عرفان صديق عن "تطلعه لتعزيز العلاقات بين بلاده والعراق خلال فترة عمله"، مؤكداً "التزام الحكومة البريطانية بمواصلة دعم العراق في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز فرص التنمية".

