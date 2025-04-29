انت الان تتابع خبر نائب رئيس السلطة القضائية في ايران يصل العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمجلس القضاء العراقي، ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر أستقبل اليوم الثلاثاء الموافق 29 / 4 / 2025، نائب رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانيـــة للشؤون الدولية القاضي ناصــر ســراج".



وأضاف البيان، أن "زيارة نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية إلى بغداد رفقة وفد قضائي رفيع المستوى تأتي ضمن اطار مذكرة التفاهم القضائية المبرمة بين مجلس القضاء الاعلى والسلطة القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانيـــة".

