انت الان تتابع خبر الأعرجي لقائد بعثة الناتو في العراق: ندعم استمرار عمل بعثة الناتو الاستشارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي استقبل اليوم قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق بحضور سفيرة البعثة جولييت غوندي، والوفد المرافق لهما".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الثانية من الحوار الإستراتيجي عالي المستوى، المزمع عقده في النصف الثاني من شهر أيار المقبل في بغداد".

وتابع المكتب، "كما شهد اللقاء، بحث تطوير البرامج التدريبية طويلة الأمد، ودعم وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى متابعة التقدم الحاصل في برنامج بناء القدرات المقدم من قبل البعثة، وسبل توسيع الدعم على المستوى الإستراتيجي".

وأكد الأعرجي، خلال اللقاء، أن "الحكومة العراقية تدعم استمرار عمل بعثة الناتو الاستشارية، وبما يلبي احتياجات الوزارات والأجهزة الأمنية العراقية".

