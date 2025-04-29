انت الان تتابع خبر العراق يبدي استعداده لتقديم المساعدة الطبية الطارئة لعلاج المصابين بحادثة بندر عباس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجرى اتصالا برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وقدم تعازي العراق، حكومةً وشعباً، في ضحايا حادثة الحريق في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس الإيرانية".

وأعرب السوداني في اتصال هاتفي مع بزشكيان، عن "تضامن العراق مع أهالي الضحايا، والاستعداد التام لتقديم أي مساعدة طبية طارئة ممكنة لعلاج المصابين، مع خالص مشاعر العزاء لعموم الشعب الإيراني، وجميل التمنيات للجرحى بسرعة التشافي".