انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يؤكد على دعم الحكومة للقطاع الصناعي الخاص وإعطائه الأولوية بالاهتمام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مبادرة تمويل المشاريع الصناعية وأسباب تلكؤ تنفيذ قرار مجلس الوزراء 24930 لسنة 2024".

واضاف ان "الاجتماع شهد إجراء مناقشة تفصيلية لمجمل أبعاد المبادرة والمستفيدين منها، وجرى التوصل إلى حلول فعالة لاستمرار ديمومة دعم المشاريع، ومنها توفير التمويل اللازم لإطلاق إقراض المشاريع عبر المصرف الصناعي ودعوة الصناعيين للبدء بترويج مشاريعهم المكتملة".

وأكد السوداني على "أهمية مبادرة تمويل المشاريع وتأثيرها الفعال على نمو القطاع الصناعي في البلد"، مشيراً إلى أنّ "إطلاق المبادرات لا بد أن يحظى بالمصداقية، من خلال توفير البنى اللازمة لها من تقنين وتمويل وتنفيذ، وأن عدم تنفيذ المبادرات سيؤثر على مسار التنمية".

وشدد "على دعم الحكومة للقطاع الصناعي الخاص وإعطائه الأولوية في الاهتمام والدعم وتسهيل الإجراءات والتمويل، وهو ما يشكل اساساً في نهوض التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق الاكتفاء بعدد من الصناعات الستراتيجية".