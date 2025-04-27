انت الان تتابع خبر بالوثائق.. القضاء العراقي يبرِّئ الحلبوسي من التهم الموجهة إليه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحزب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "القضاء العراقي برئ رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقاً".

وأضاف ان "المحاكم المختصة أصدرت قراراتها بردِّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية".

وأدناه الوثائق الخاصة بقرارات المحاكم المختصة: